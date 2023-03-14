При подрыве машины в Мелитополе умер местный коллаборант, глава транспортной компании (обновлено) 14 марта, 21:12 Горящий автомобиль в Мелитополе, 14 марта 2023 года (Фото:Іван Федоров / Мелітополь / Telegram)

В центре захваченного Мелитополя во вторник, 14 марта, произошел взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram-канале.

Обновлено в 21:07. Кремлевское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на марионеточные «экстренные службы» сообщает, что количество пострадавших при взрыве увеличилось до трех, среди них — коллаборант Иван Ткач, который владел крупной частной транспортной компанией в Мелитополе. Позже пропагандисты заявили, что владелец машины «умер от полученных ранений».

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Рогов подтвердил, что погибший — коллаборант Ткач. Оккупанты «назначили» его «главой МУП Городской транспорт».

По данным мэра, в центре города горит машина. Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что в результате взрыва пострадал один человек, а машину якобы подорвали с помощью самодельного взрывного устройства, «сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте».



Издание РИА Мелитополь в Telegram сообщает, что, «по предварительным данным, убит чиновник». По другой версии, российские оккупанты «сводят счеты друг с другом».

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