«Проводят зачистку коллаборантов». Взрыв в Мелитополе организовали россияне — Федоров 13 июня, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия взрыва в Мелитополе 12 июня (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр временно захваченного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что взрыв в «день России» был провокацией российских оккупантов.

Свое мнение он выразил в эфире телеканала Еспресо в понедельник, 13 июня.



«Взрыв произошел возле захваченной приемной народного депутата Украины, которую оккупанты назвали „министерством внутренних дел“ рашистской федерации. Взрыв произошел в мусорном баке возле входа в помещение. При взрыве пострадали гражданские и коллаборанты», — рассказал Федоров.



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Городской голова предположил, что оккупанты проводят зачистку коллаборантов и хотят распространить фейк о том, что за этим стоят украинские спецслужбы:

"…В Мелитополе все поддерживают украинские власти и понимают, кто контролирует город, кто отвечает за безопасность. Представьте, у входа в их «МВД» смогли заложить взрывчатку и создать взрыв. Только они сами смогли это сделать. В этом месте множество камер, охраны и военных, поэтому взрыв могли создать только их руками".

Накануне кремлевские пропагандистские СМИ сообщили о взрыве в Мелитополе, в результате которого пострадали четыре человека. По информации издания РИА Мелитополь, двое пострадавших — оккупанты.

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