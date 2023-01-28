В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв, часть города осталась без света — Андрющенко

28 января, 12:25
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Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром субботы, 28 января, во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, после этого в большей части города исчезло электроснабжение. Свет отсутствует и во многих поселках приморской части Мариупольского района.

"Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все более частыми в городе", — написал чиновник.

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Ранее Петр Андрющенко сообщил, что 24 января в оккупированном Мариуполе раздался взрыв в казарме. Там было более 200 российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/A4PZ-MQ7YRM
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Электроэнергия Взрыв Война России против Украины

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