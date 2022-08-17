Во время взрыва в захваченном Лисичанске ликвидировали представителей ФСБ РФ — Гайдай
По предварительным данным, взрыв произошел в штабе оккупантов в здании СБУ (Фото:Скриншот видео ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS/Telegram)
Во время взрыва в захваченном Лисичанске Луганской области, который произошел 16 августа, были ликвидированы также и представители ФСБ РФ.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, но и фсбшники. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов», — отметил он.
Гайдай добавил, что погибло около сотни оккупантов, 20 из них — представители российских спецслужб.
ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.
Гайдай сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.
16 августа произошел взрыв на базе оккупантов в захваченном Лисичанске, там были ликвидированы около 100 военных регулярной армии РФ.
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