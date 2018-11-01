01 ноября 2018, четверг

Взрыв в квартире координатора С14: полиция задержала трех подозреваемых

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Задержанные подозреваются в покушении на убийство координатора С14
Фото: Vyacheslav Abroskin via Facebook

Задержанные подозреваются в покушении на убийство координатора С14

В четверг, 1 ноября, полицейские задержали трех человек, подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора организации С14 Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, задержание проводили полицейские Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

"Задержаны трое человек, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", - заявил Аброськин.

В полиции не раскрыли личности задержанных.

Напомним, что в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили гранату. От взрыва пострадал отец активиста.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире в Борисполе как покушение на убийство. Основная версия преступления - общественная деятельность Мазура.

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