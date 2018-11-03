Взрыв в квартире координатора С14: полиция задержала пятерых подозреваемых и назвала мотив преступления

Полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура в г.Борисполь Киевской области, в результате чего пострадал его 61-летний отец, среди задержанных – организатор преступления.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов на брифинге.

"Всего на сегодняшний день задержаны пятеро человек: пособники, которые подыскивали и предоставляли орудия преступления, то есть, боеприпасы, задержан организатор-заказчик, также задержаны исполнители данного преступления", - уточнил руководитель полиции области.

Ценов уточнил, что мера пресечения пока избирается только трем участникам преступления. По его словам, среди задержанных есть ранее судимые.

Также есть доказательства финансирования этого преступления в сумме 3 тыс. долл. В ходе обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.

Мотив заказа преступления - общественная деятельность организации С14, а именно Сергея Мазура.

Напомним, что в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили гранату. От взрыва пострадал отец активиста.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире в Борисполе как покушение на убийство. Основная версия преступления - общественная деятельность Мазура.

Ранее сообщалось о трех задержанных.