Россияне похищают крымчан в поисках «виновных» в подрыве железной дороги на украинском полуострове — омбудсмен 22 мая, 17:33 Мамбет Асан-Уста (Фото:Дмитро Лубінець/Telegram)

Российские оккупанты в украинском Крыму похищают местных жителей в поисках «виновных» в подрыве железной дороги в Симферопольском районе полуострова.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Telegram.

По его данным, недалеко от поселка Кировское в ночь с 18 на 19 мая российские силовики задержали 29-летнего крымского татарина Мамбета Асан-Уста.

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«Они якобы повезли мужчину в отдел МВД РФ, чтобы составить административный протокол об отсутствии страхования и обещали вернуть его к машине, которая осталась на дороге. В то же время россияне не сделали этого, а вывели Мамбета из-за служебного выхода, где его ждал микроавтобус Volkswagen и люди в военной форме и масках. Они набросились на мужчину, связали и силой посадили в машину», — пишет он.

Асан-Уста рассказал, что после этого его отвезли в Симферополь, где в неизвестном помещении начали допрос по поводу связей мужчины с Украиной и повреждения железной дороги в селе Чистенькое Симферопольского района.

«Люди в военной форме угрожали расправой крымскому татарину, склоняя его подписать неизвестные документы. Они тоже хотели, чтобы Мамбет прошел полиграф, но мужчина отказался», — пишет Лубинец.

Омбудсмен добавил, что с начала оккупации Крыма в феврале 2014 права граждан Украины систематически нарушаются со стороны РФ. По его данным, 181 человек незаконно удерживается в Крыму и России по политическим и/или религиозно мотивированным делам.

18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге, товарный поезд сошел с рельсов.