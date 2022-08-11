Стало известно примерное количество уничтоженной российской техники на аэродроме в Крыму 11 августа, 02:22 Взрыв на аэродроме Саки (Фото:via REUTERS)

В результате взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму было уничтожено значительное количество российской военной техники.

Об этом сообщает сайт, посвященный анализу разведывательных данных Oryx.



Так, были уничтожены не менее четырех самолетов Су-30СМ, шесть ударно-тактических самолетов-разведчиков Су-24М/МР. (пять уничтожены, один поврежден)

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Александр Оливер отмечает, что были уничтожены от 9 до 14 самолетов.

Основатель и креативный директор Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что не может припомнить, когда Россия теряла столько воздушных средств за один день.

«Они должны быть глубоко обеспокоены способностью Украины нанести подобные удары где-нибудь, особенно по мосту через Керченский пролив», — написал журналист.

9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них виднелись как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошло «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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