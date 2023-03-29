«Со стороны аэродрома». В Крыму под Симферополем произошел взрыв — видео 29 марта, 18:08 Взрыв в Гвардейском, оккупированный Крым, 29 марта 2023 года (Фото:Крым.Реалии / Telegram)

В поселке Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму в среду, 29 марта, произошел взрыв, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, от взрыва дрожали окна, в районе поселка виден столб дыма. В Сети также появились фото и видео якобы с места взрыва.

Местный житель сказал Суспільному, что мощный взрыв был слышен со стороны аэродрома.

Видео дня

В Telegram-канале Крым — край партизанской славы появилось фото с «видом издалека на военный аэродром в Гвардейском».

Так называемый глава местной администрации Игорь Чичкин заявил российским пропагандистам РИА Новости, что в районе поселка, вероятно, «сработала ПВО, никакого дыма не видно».

Позже фейковый «глава Крыма» Сергей Аксенов у себя в Telegram заявил, что в Симферопольском районе якобы сбили БПЛА, он «упал в поле» и «жертв и разрушений нет».

«Советник» Аксенова Олег Крючков утверждает, что «удар пытались нанести по координатам», а по беспилотнику «отработала РЭБ». Он опубликовал фото поля — как утверждается, с места падения беспилотника, но без самого БПЛА.

Фото: Крючков Z / Telegram

24 марта появлялась информация о взрывах в оккупированном Севастополе.

Читайте также: Александр Коваленко На что способны морские дроны и как ВСУ использует их для освобождения Крыма

Рано утром 22 марта в районе бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели. По данным ОК Юг, после взрывов Россия вывела в море подальше от бухты два ракетоносителя с общим залпом в 16 ракет.

20 марта серия взрывов прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, использование железнодорожной станции в Джанкое сейчас невозможно. В украинской разведке заявили, что в результате взрывов были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

По данным Радио Свобода, Джанкой атаковала модификация китайского беспилотника SkyEye.