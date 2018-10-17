17 октября 2018, среда

Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десятки человек
Скриншот

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десятки человек

В Сети опубликовали первые видео из оккупированной РФ Керчи, где в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже.

Обнародованные кадры были сняты кем-то из очевидцев.

На них видно, что на месте уже работают медики и сотрудники экстренных служб, которые помещают пострадавших в кареты скорой помощи. Тех же, кому не хватило места, грузят прямо в кузов грузовика.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество на данное время не известно. Причины взрыва также устанавливаются.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове