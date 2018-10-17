Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

В Сети опубликовали первые видео из оккупированной РФ Керчи, где в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже.
Обнародованные кадры были сняты кем-то из очевидцев.
На них видно, что на месте уже работают медики и сотрудники экстренных служб, которые помещают пострадавших в кареты скорой помощи. Тех же, кому не хватило места, грузят прямо в кузов грузовика.
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв.
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По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество на данное время не известно. Причины взрыва также устанавливаются.
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