17 октября 2018, среда

Взрыв в колледже Керчи: украинская прокуратура открыла производство

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Прокуратура АРК открыла производство в связи со взрывом в Керчи
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Прокуратура АРК открыла производство в связи со взрывом в Керчи

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал замначальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачев на брифинге.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

По последним данным, жертвами взрыва стали 18 человек.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".

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