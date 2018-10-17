Взрыв в колледже Керчи: украинская прокуратура открыла производство

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал замначальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачев на брифинге.
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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
По последним данным, жертвами взрыва стали 18 человек.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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