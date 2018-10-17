Взрыв в колледже Керчи: специалисты обезвредили вторую бомбу

Взрыв в Керчи унес жизни 19 человек

Специалисты обезвредили второе взрывное устройство, которое было обнаружено в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму, сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

"Второе взрывное устройство в колледже обнаружили и обезвредили", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в силовых структурах Крыма, взрывное устройство было обнаружено рядом с вещами стрелка. Продолжаются взрывотехнические работы.

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Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.