Взрыв в Керчи: в Кремле рассматривают версию теракта

По словам Пескова, Путину уже доложили о ситуации

В Кремле не исключают, что взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи мог быть терактом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, главе Кремля Владимиру Путину по линии различных ведомств уже доложено о ситуации, и он поручил "незамедлительно установить причины взрыва".

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.