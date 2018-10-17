Взрыв в Керчи: десять человек находятся в реанимации, их не могут опознать

В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже десять человек в тяжелом состоянии попали в реанимацию, их личности пока не установлены.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, количество госпитализированных составляет 55 человек. В списках пострадавших числится 40 человек, чьи имена установлены.

Отмечается, что составление списков пострадавших осложнено тем, что большое количество тяжелораненых не могут сообщить своих данных.

Также ведется опознание погибших. Тела начали вывозить в городской морг на улице Желябова.

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Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.