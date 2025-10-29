Под завалами дома в Хмельницком нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Хмельницком

В Хмельницком во время разбора завалов многоэтажки спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники с места происшествия.



Ранее заместитель городского головы Василий Новачок заявил, что под завалами может находиться человек.

28 октября в Хмельницком взрыв частично разрушил многоэтажку: пострадали пять жителей. По предварительной информации, причиной взрыва в жилой многоэтажке в Хмельницком стал бытовой газ, сообщили в полиции Хмельницкой области.

