Под завалами дома в Хмельницком нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Хмельницком
Из-за взрыва пострадали 5 человек (Фото: ГСЧС)
В Хмельницком во время разбора завалов многоэтажки спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники с места происшествия.
Ранее заместитель городского головы Василий Новачок заявил, что под завалами может находиться человек.
28 октября в Хмельницком взрыв частично разрушил многоэтажку: пострадали пять жителей. По предварительной информации, причиной взрыва в жилой многоэтажке в Хмельницком стал бытовой газ, сообщили в полиции Хмельницкой области.