Взрыв в жилом доме в Хмельницком: количество погибших возросло до двух

29 октября, 08:09
В Хмельницком после ночных поисков подтверждена гибель еще одного человека (Фото: Сергей Тюрин)

Во время разбора завалов в доме на улице Тернопольской спасатели обнаружили еще одну жертву трагедии. Количество погибших в результате взрыва в многоэтажке возросло до двух.

Об этом 29 октября сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В 02:24 под завалами нашли тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 — мужчины 1983 года рождения.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

К работам привлечены дополнительные силы — спасатели-верхолазы ГМРЦ и подразделение специального назначения ДЕЛЬТА. Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.

Причины взрыва устанавливаются.

28 октября в Хмельницком взрыв частично разрушил многоэтажку: пострадали пять жителей. По предварительной информации, причиной взрыва в жилой многоэтажке стал бытовой газ, сообщили в полиции Хмельницкой области.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Взрыв Хмельницкий Хмельницкая область Газ Многоэтажка Взрыв газа

