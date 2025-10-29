Взрыв в жилом доме в Хмельницком: количество погибших возросло до двух

В Хмельницком после ночных поисков подтверждена гибель еще одного человека (Фото: Сергей Тюрин)

Во время разбора завалов в доме на улице Тернопольской спасатели обнаружили еще одну жертву трагедии. Количество погибших в результате взрыва в многоэтажке возросло до двух.

Об этом 29 октября сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В 02:24 под завалами нашли тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 — мужчины 1983 года рождения.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

К работам привлечены дополнительные силы — спасатели-верхолазы ГМРЦ и подразделение специального назначения ДЕЛЬТА. Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.

Причины взрыва устанавливаются.