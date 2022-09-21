ВСУ ударили по скоплению российской техники возле Антоновского моста — спикер Одесской ОВА

21 сентября, 21:17
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Взрыв произошел в районе железнодорожного Антоновского моста (Фото:Лачен пише/Telegram)

Взрыв произошел в районе железнодорожного Антоновского моста (Фото:Лачен пише/Telegram)

Во временно оккупированном Херсоне ВСУ нанесли удар по скоплению российской техники.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он уточнил, что взрыв произошел в районе железнодорожного Антоновского моста.

«Движение Сопротивления Юг, по данным местных жителей, сообщает о попадании во вражескую технику. Информация уточняется», — пишет он.

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Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Войска РФ

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