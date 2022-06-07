«Борьба не прекратится». В Херсоне произошел взрыв в кафе, где обычно обедают оккупанты — глава ОВА 7 июня, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Ресторан Ностальжи (Фото:tomato.ua)

Во вторник, 7 июня, в Херсоне произошел взрыв. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что инцидент произошел в кафе, где обедали оккупанты.

В эфире телемарафона он уточнил, что взрыв произошел в кафе Ностальжи, где любят обедать представители российской оккупационной администрации.

«В Херсоне есть известный ресторан Ностальжи. Скажем, информация сначала прошла, что в ресторане возле администрации. На самом деле, на некотором расстоянии от администрации этот ресторан находится. Чем он примечателен? Там с первых дней обедали руководители оккупантов. И сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба ни на секунду, ни на минуту не прекратится. Херсонщина — это Украина», — заявил он.

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Он добавил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Информации о погибших нет.

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