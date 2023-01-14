В Харькове после взрыва в большинстве районов исчез свет, в городе остановилось метро — Суспільне

14 января, 15:53
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В Харькове после взрыва большинство районов обесточены (Фото:Игорь Терехов / Telegram)

В Харькове после взрыва большинство районов обесточены (Фото:Игорь Терехов / Telegram)

В большинстве районов Харькова после взрыва во время масштабной воздушной тревоги днем 14 января пропало электричество. Также в городе остановилось движение поездов метро.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Отмечается, что свет исчез сразу после взрыва.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей области о ракетной опасности. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, известно о пусках российских ракет.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Электроэнергия Харьков Ракетные удары Электроснабжение Свет Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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