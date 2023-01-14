В Харькове после взрыва в большинстве районов исчез свет, в городе остановилось метро — Суспільне
В Харькове после взрыва большинство районов обесточены (Фото:Игорь Терехов / Telegram)
В большинстве районов Харькова после взрыва во время масштабной воздушной тревоги днем 14 января пропало электричество. Также в городе остановилось движение поездов метро.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Отмечается, что свет исчез сразу после взрыва.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей области о ракетной опасности. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, известно о пусках российских ракет.