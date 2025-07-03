В оккупированном Харцызске прогремели мощные взрывы, поражен склад боеприпасов армии РФ

3 июля, 00:17
Взрыв в оккупированном Харцызске 2 июля (Фото: Supernova+/Telegram)

Поздно вечером среды, 2 июля, во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар. По предварительной информации, был поражен склад боеприпасов оккупантов.

О взрывах в оккупированном городе сообщают местные Telegram-каналы. На опубликованных видео можно увидеть взрывы и вторичные детонации.

Как сообщил директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, в Харцызске взорвался большой склад боеприпасов оккупантов.

Официальной информации о взрыве пока нет.

