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Взрыв в Фастове: пострадавшим отправят материальную помощь на карточки

Сегодня, 20:11
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Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фастовский горсовет внес изменения в бюджет на 2018 год для выплаты материальной помощи жильцам пострадавшим из-за взрыва в жилом доме. 

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Денежные средства поступят на карточные счета.

Для решения вопроса с карточными счетами на встречу с жильцами дома были приглашены представительницы банка для отработки процедуры получения средств на счета пострадавших – существующие и новые.

Ранее, в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи. 

Теги:   Взрыв Фастов Помощь

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