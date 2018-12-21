Взрыв в Фастове: пострадавшим отправят материальную помощь на карточки Сегодня, 20:11 160 Цей матеріал також доступний українською Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме Фото: пресс-служба ГСЧС

Фастовский горсовет внес изменения в бюджет на 2018 год для выплаты материальной помощи жильцам пострадавшим из-за взрыва в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Денежные средства поступят на карточные счета.

Для решения вопроса с карточными счетами на встречу с жильцами дома были приглашены представительницы банка для отработки процедуры получения средств на счета пострадавших – существующие и новые.

Ранее, в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи.