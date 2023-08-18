В Энергодаре прогремел взрыв в здании оккупационной «милиции», там могла быть пыточная для мирных жителей — Федоров
Оккупанты жалуются, что взрыв прогремел в здании по адресу улица Строителей 17 (Фото:Іван Федоров/Telegam)
Во временно оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, где оккупанты разместили так называемую «народную милицию». Там могла находиться российская пыточная для мирных жителей Украины.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 18 августа, в Telegram.
«Так называемая „народная милиция“ пока оккупированного Энергодара не присмотрела за техникой безопасности», — пишет Федоров.
По его словам, оккупанты жалуются, что взрыв прогремел якобы «в жилом доме» по адресу улица Строителей 17. Федоров уточнил, что до полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после оккупации помещение захватили российские «службы».
«По предварительным данным, в здании находится и пыточная, где держат гражданских пленных», — отметил он.