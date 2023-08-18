В Энергодаре прогремел взрыв в здании оккупационной «милиции», там могла быть пыточная для мирных жителей — Федоров

18 августа, 15:32
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Оккупанты жалуются, что взрыв прогремел в здании по адресу улица Строителей 17 (Фото:Іван Федоров/Telegam)

Оккупанты жалуются, что взрыв прогремел в здании по адресу улица Строителей 17 (Фото:Іван Федоров/Telegam)

Во временно оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, где оккупанты разместили так называемую «народную милицию». Там могла находиться российская пыточная для мирных жителей Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 18 августа, в Telegram.

«Так называемая „народная милиция“ пока оккупированного Энергодара не присмотрела за техникой безопасности», — пишет Федоров.

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По его словам, оккупанты жалуются, что взрыв прогремел якобы «в жилом доме» по адресу улица Строителей 17. Федоров уточнил, что до полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после оккупации помещение захватили российские «службы».

Іван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Іван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram

«По предварительным данным, в здании находится и пыточная, где держат гражданских пленных», — отметил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Иван Федоров Энергодар Взрыв

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