В Энергодаре прогремел взрыв в здании оккупационной «милиции», там могла быть пыточная для мирных жителей — Федоров 18 августа, 15:32 Оккупанты жалуются, что взрыв прогремел в здании по адресу улица Строителей 17 (Фото:Іван Федоров/Telegam)

Во временно оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, где оккупанты разместили так называемую «народную милицию». Там могла находиться российская пыточная для мирных жителей Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 18 августа, в Telegram.

«Так называемая „народная милиция“ пока оккупированного Энергодара не присмотрела за техникой безопасности», — пишет Федоров.

Видео дня

По его словам, оккупанты жалуются, что взрыв прогремел якобы «в жилом доме» по адресу улица Строителей 17. Федоров уточнил, что до полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после оккупации помещение захватили российские «службы».

Фото: Іван Федоров/Telegram

Фото: Іван Федоров/Telegram

«По предварительным данным, в здании находится и пыточная, где держат гражданских пленных», — отметил он.