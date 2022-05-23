«Партизаны ждали». В Запорожской ОВА поделились подробностями подрыва назначенного россиянами «мэра» Энергодара 23 мая, 07:21 Цей матеріал також доступний українською При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал (Фото:Энергодар Сегодня via Telegram)

В Запорожской ОВА рассказали подробности подрыва в Энергодаре 22 мая «главы военной администрации» захваченного Россией Энергодара Андрея Шевчика.



В сообщении говорится, что тот получил ранение в результате взрыва, который произошел в подъезде, где проживает его мать.

Отмечается, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, «из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему».

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«Следовательно, предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени», — говорится в сообщении.

По данным Запорожской ОВА, после этого захватчики искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах. Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин, и в противном случае угрожают штрафами.

Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией ВС РФ.

Большинство депутатов горсовета Энергодара еще 23—24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с оккупантами. Однако депутат горсовета от партии Оппозиционная платформа — За жизньАндрей Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и 27 марта заявил, что создал «совет самоорганизации города», который будет выполнять функции городских властей.



Запорожская ОГА 16 мая сообщала, что оккупанты получили указание готовить оккупированный Энергодар к «референдуму».

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