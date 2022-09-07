Часть Энергодара осталась без электричества после повреждения подстанции Луч — мэр

7 сентября, 10:37
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Накануне стало известно о мощном взрыве в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Накануне стало известно о мощном взрыве в Энергодаре (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

По состоянию на утро среды, 7 сентября, часть Энергодара остается без электричества в результате обстрелов со стороны войск РФ и повреждения подстанции Луч.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«После повреждения подстанции Луч в результате многочисленных обстрелов, без электроснабжения остаются 1−2 микрорайона Энергодара», — отметил он.

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Орлов добавил, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет также и бытового газа. Там люди больше всего страдают от провокаций российских оккупантов и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Накануне в Энергодаре прогремели мощные взрывы, в городе пропали вода и свет. Причина взрывов не называлась.

Позже глава Никопольской военной районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Энергодар, чтобы обвинить в этом ВСУ.

На территории Энергодара находится Запорожская АЭС, которую контролируют войска РФ.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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