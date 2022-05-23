Мэр Энергодара рассказал о состоянии самопровозглашенного «главы» города после взрыва в подъезде

23 мая, 13:42
Цей матеріал також доступний українською
Пострадавшего самопровозглашенного «мэра» вывезли из Энергодара после взрыва (Фото:Энергоатом/Telegram)

Пострадавшего самопровозглашенного «мэра» вывезли из Энергодара после взрыва (Фото:Энергоатом/Telegram)

Законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о состоянии пострадавшего после взрыва коллаборанта Андрея Шевчика, который был поставлен оккупантами во главе города.

Война России против Украины — главные события 23 мая

В эфире Радио Свобода Орлов сообщил, что всех пострадавших в результате взрыва вывезли из Энергодара.

«Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы», — сказал Орлов.

Видео дня

Он добавил, что после осмотра их решили не госпитализировать в Энергодаре, а отвезти в больницу другого оккупированного города — Мелитополя.

https://www.youtube.com/embed/VyTpS7Ff1S0

22 мая в Энергодаре произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. Были повреждены окна, двери, подъезд. В результате взрыва пострадал так называемый «мэр» Андрей Шевчик и двое его охранников.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X