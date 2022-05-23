Мэр Энергодара рассказал о состоянии самопровозглашенного «главы» города после взрыва в подъезде 23 мая, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Пострадавшего самопровозглашенного «мэра» вывезли из Энергодара после взрыва (Фото:Энергоатом/Telegram)

Законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о состоянии пострадавшего после взрыва коллаборанта Андрея Шевчика, который был поставлен оккупантами во главе города.



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В эфире Радио Свобода Орлов сообщил, что всех пострадавших в результате взрыва вывезли из Энергодара.

«Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы», — сказал Орлов.

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Он добавил, что после осмотра их решили не госпитализировать в Энергодаре, а отвезти в больницу другого оккупированного города — Мелитополя.

22 мая в Энергодаре произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. Были повреждены окна, двери, подъезд. В результате взрыва пострадал так называемый «мэр» Андрей Шевчик и двое его охранников.

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