Украинская разведка подтвердила взрыв на совещании глав оккупационной «полиции» Энергодара: ранен российский полковник — видео 18 августа, 18:30 Здание, где собрались руководители оккупационной «полиции» Энергодара, атаковал дрон-камикадзе (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / YouTube)

Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 18 августа, подтвердило взрыв во временно захваченном Энергодаре во время совещания так называемых руководителей «полиции».

Как сообщает ГУР в Telegram, взрыв в кабинете «начальника полиции» произошел в 09:23, множественные ранения получили «начальник местного отделения» полковник МВД России Павел Чесанов (Чувашская республика), его «заместитель по оперативной работе», «глава следственного отделения», «начальник дежурной части» и «главы» нескольких подразделений.

Видео дня

Раненых глав оккупационной «полиции» срочно госпитализировали в местную больницу, а после их обследования из захваченного Мелитополя срочно вызвали три реанимобиля. По информации разведки, их собираются эвакуировать на территорию страны-агрессора военными вертолетами.

В ГУР также сообщили, что в здании, где произошел взрыв, также жили оккупанты. Дом был серьезно поврежден, пожар распространился на третий-пятый этажи. Сейчас этот район заблокирован, оккупанты ограничили возможность передвижения по городу для мирных жителей и отключили интернет.

Разведка опубликовала видео с ударного дрона, который приближается к зданию во временно захваченном Энергодаре.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в Энергодаре в здании, где оккупанты разместили так называемую «народную милицию».