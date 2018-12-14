Взрыв в Фастове: Киевоблгаз заявил об отсутствии признаков взрыва газа Сегодня, 20:47 151 Цей матеріал також доступний українською Взрывом разрушено три этажа Фото: ГСЧС

На месте взрыва в жилом доме в Фастове Киевской области отсутствуют следы взрыва бытового газа, заявил технический директор Киевоблгаза Руслан Писанко.

"Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, что признаков взрыва бытового газа тут нет", - сказал он в эфире украинского телеканала НТН, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя Киевоблгаза, причины взрыва в доме установит специально созданная комиссия.

В свою очередь телеканал НТН со ссылкой на свои источники сообщил, что эпицентр взрыва находился в комнате на 4-м этаже. Члены комиссии не исключают взрыв боеприпасов. Соседи сообщили, что в квартире, где прогремел взрыв, до утра отдыхала шумная компания.

В ГСЧС сообщили, что операция по ликвидации последствий взрыва продолжается. В частности, спасатели с помощью автокрана поднимают крупногабаритные плиты перекрытия, а также разбирают разрушенные строительные конструкции на 3-м и 4-м этажах.

Напомним, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

По предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Всего пострадало 70 квартир.

В результате взрыва получил ранение 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.