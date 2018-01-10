Взрыв в Черновцах: СМИ сообщили, что в кабинет налоговой забросили гранату РГД - видео

Из помещения эвакуировали около 100 человек

В здании фискальной службы в Черновцах по предварительной информации 10 января взорвалась граната РГД, сообщает местный телеканал ТВА.

На данный момент правоохранители отказываются рассказывать детали взрыва в Черновцах. Однако журналисты на месте событий зафиксировали, что пострадал кабинет на 3-м этаже. На окне повреждения.

Издание сообщает, что неизвестные забросили в кабинет с налоговиками ручную гранату РГД. На тот момент в кабинете находились сотрудники. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Из здания ГФС эвакуировали около сотни человек.

Напомним, в результате взрыва в здании управления Госфискальной службы по улице Героев Майдана в Черновцах пострадали два человека.