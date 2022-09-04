Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове. Пострадали 15 человек, в частности восемь детей: инцидент расследует ГБР — ОВА 4 сентября, 17:27 Расследование взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове (Фото:Офис генпрокурора)

В результате детонации гранатомета на выставке в Чернигове пострадали 15 человек. Среди них — восемь детей и семь взрослых, обратившихся за медицинской помощью.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона в воскресенье, 4 сентября.

«Двое детей находятся в больнице, двое взрослых тоже находятся в больницах», — сказал он, озвучив данные по состоянию на 16:19.

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По словам Чауса, детское мероприятие, на котором произошел инцидент, предложила провести общественная организация. О выставке вооружения и присутствии военных сообщений не было. Глава ОВА заявил, что местные власти вмешались бы, если бы знали об этих планах.

Сейчас все стороны процесса «находятся в контакте с Госбюро расследований». Чаус говорит, что все вопросы — под его личным контролем и контролем высшего руководства Украины.

«Мы должны ответить на два главных вопроса. Первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные. И второй, в принципе производный от первого: почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи. Не могу сейчас комментировать ход следствия», — подчеркнул он.

3 сентября в Чернигове во время выставки военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Тогда один из боеприпасов сдетонировал. Офис генпрокурора сообщил, что пострадали пять человек, среди которых четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации — его оперировали почти семь часов.



Черниговская прокуратура начала расследование инцидента по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.



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