Взрыв гранатомета в Чернигове на выставке оружия: количество раненых детей выросло до четырех 3 сентября, 17:44 Расследование взрыва боеприпаса в Чернигове (Фото:Офис генпрокурора)

Прокуратура начала расследование по делу о взрыве гранатомета на выставке оружия в Чернигове, где пострадали четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 3 сентября 2022 года в Чернигове во время проведения выставки военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.

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Пострадавшие находятся в больнице с разными степенями тяжести телесных повреждений.

В настоящее время идет осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов.



Решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц в порядке ст. 208 УПК РФ и сообщении им о подозрении.

На инцидент уже отреагировал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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