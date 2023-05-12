В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв — Федоров 12 мая, 09:21 В оккупированном Мелитополе новая «бавовна» (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Рано утром в пятницу, 12 мая, в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров в своем Telegram, взрыв произошел в центре. Он был одиночным.

Детали он не уточнил.

Местное издание РИА Мелитополь сообщило со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы, что в Мелитополе сработало взрывное устройство. Он якобы находилось в мусорном баке.

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Сообщается, что никто не пострадал.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.

5 мая стало известно, что у россиян в городе началась паника. Федоров со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях оккупантов на заправках в городе. Также, по его данным, работникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

