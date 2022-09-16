Взрыв в центре Луганска: оккупанты заявили о смерти фейкового «генпрокурора ЛНР» 16 сентября, 13:25 По имеющимся данным, взрыв прогремел в рабочем кабинете Сергея Горенко (Фото:riabreakingnews/Twitter)

В результате взрыва в центре временно оккупированного РФ Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы.

Согласно имеющимся на это время данным, в пятницу, 16 сентября, в кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице.

Видео дня

Украинские спецслужбы ликвидацию коллаборанта пока не комментировали.

Кроме того, сегодня же произошел мощный взрыв и в центре временно подконтрольного РФ Херсона.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.