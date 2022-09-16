Взрыв в центре Луганска: оккупанты заявили о смерти фейкового «генпрокурора ЛНР»
По имеющимся данным, взрыв прогремел в рабочем кабинете Сергея Горенко (Фото:riabreakingnews/Twitter)
В результате взрыва в центре временно оккупированного РФ Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко.
Об этом сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы.
Согласно имеющимся на это время данным, в пятницу, 16 сентября, в кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице.
Украинские спецслужбы ликвидацию коллаборанта пока не комментировали.
Кроме того, сегодня же произошел мощный взрыв и в центре временно подконтрольного РФ Херсона.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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