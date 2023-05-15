В центре Луганска прогремел новый взрыв 15 мая, 14:27 В соцсетях сообщают, что взрывное устройство сработало в салоне красоты (Фото:Скриншот видео/Telegram)

Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.

Об этом сообщают пропагандисткие Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Демехина. Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Кто они — не уточняется.

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По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании оккупантов.

На фото и видео, которые публикуют с места взрыва, видно, что в одном из зданий в результате взрыва выбило окна.

12 мая в оккупированном Луганске также слышали взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе. На следующий день оккупанты снова заявили об обстреле города. В Сети сообщили, что под удар попало здание бывшей академии МВД, которое военные РФ использовали в качестве казармы для личного состава.

Утром 15 мая в Луганске также прогремел взрыв. Оккупанты говорили о попадании в районе здания бывшего высшего военного авиационного училища штурманов.



