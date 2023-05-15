В центре Луганска прогремел новый взрыв

15 мая, 14:27
Поделиться:
В соцсетях сообщают, что взрывное устройство сработало в салоне красоты (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В соцсетях сообщают, что взрывное устройство сработало в салоне красоты (Фото:Скриншот видео/Telegram)

Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.

Об этом сообщают пропагандисткие Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Демехина. Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Кто они — не уточняется.

Видео дня

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании оккупантов.

На фото и видео, которые публикуют с места взрыва, видно, что в одном из зданий в результате взрыва выбило окна.

12 мая в оккупированном Луганске также слышали взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе. На следующий день оккупанты снова заявили об обстреле города. В Сети сообщили, что под удар попало здание бывшей академии МВД, которое военные РФ использовали в качестве казармы для личного состава.

Читайте также:
Удар по Луганску. Как применение крылатых ракет Storm Shadow меняет характер боевых действий

Утром 15 мая в Луганске также прогремел взрыв. Оккупанты говорили о попадании в районе здания бывшего высшего военного авиационного училища штурманов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганск хлопок Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X