Бавовна в Крыму. В районе Армянска прогремел сильный взрыв — фото, видео

16 февраля, 15:00
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Появилась информация о взрыве в районе Армянска (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)

Появилась информация о взрыве в районе Армянска (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)

Днем в четверг, 16 февраля, прогремел сильный взрыв в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма.

Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что взрыв произошел в районе воинской части.

«Нам сообщают, что это взрыв в одной из российских воинских частей в районе Армянска. И это точно не «работа ПВО», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Telegram-каналах появляются фото и видео взрыва.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1626202936618385410

Официальной информации о причинах взрыва нет. Кремлевские марионетки в Крыму также не комментируют произошедшее.

12 февраля партизаны обратились к жителям Крыма с просьбой информировать о скоплении техники оккупантов, личного состава и ремонтных баз.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Армянск Взрыв Война России против Украины

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