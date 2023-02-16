Бавовна в Крыму. В районе Армянска прогремел сильный взрыв — фото, видео
Появилась информация о взрыве в районе Армянска (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)
Днем в четверг, 16 февраля, прогремел сильный взрыв в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма.
Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что взрыв произошел в районе воинской части.
«Нам сообщают, что это взрыв в одной из российских воинских частей в районе Армянска. И это точно не «работа ПВО», — говорится в сообщении.
Также в Telegram-каналах появляются фото и видео взрыва.
Официальной информации о причинах взрыва нет. Кремлевские марионетки в Крыму также не комментируют произошедшее.
12 февраля партизаны обратились к жителям Крыма с просьбой информировать о скоплении техники оккупантов, личного состава и ремонтных баз.