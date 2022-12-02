«Горячий привет от ВСУ». В районе Мелитополя произошел взрыв, десятки оккупантов погибли и получили ранения — Федоров

2 декабря, 15:07
Поделиться:
Взрыв прогремел в районе села Терпенье (Фото:lviv1256.com)

Взрыв прогремел в районе села Терпенье (Фото:lviv1256.com)

В селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области в пятницу, 2 декабря, произошел взрыв. Десятки российских оккупантов погибли и ранены.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«На Мелитопольщине рашистам становится адски горячо. Недалеко от Терпенья оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут „двухсотых“ и „трехсотых“ в городскую больницу», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
Завалы разбирают на третий день. Появились фото уничтоженной казармы оккупантов под Мелитополем

Больше никаких подробностей о взрыве Федоров не сообщил.

Ранее Иван Федоров сообщал, что в захваченном Мелитополе и на территории района у российских оккупантов почти каждый день что-то взрывается.

https://www.youtube.com/embed/rKhE95R1OfI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X