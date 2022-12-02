«Горячий привет от ВСУ». В районе Мелитополя произошел взрыв, десятки оккупантов погибли и получили ранения — Федоров 2 декабря, 15:07 Взрыв прогремел в районе села Терпенье (Фото:lviv1256.com)

В селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области в пятницу, 2 декабря, произошел взрыв. Десятки российских оккупантов погибли и ранены.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«На Мелитопольщине рашистам становится адски горячо. Недалеко от Терпенья оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут „двухсотых“ и „трехсотых“ в городскую больницу», — написал он.

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Больше никаких подробностей о взрыве Федоров не сообщил.

Ранее Иван Федоров сообщал, что в захваченном Мелитополе и на территории района у российских оккупантов почти каждый день что-то взрывается.