В Крыму прогремел взрыв в районе аэродрома Бельбек: гауляйтер Севастополя заявляет, что это «учения»

7 марта, 10:19
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Аэродром Бельбек в Севстополе, АР Крым, в 2020 году (Фото:GoogleMaps / Схемы)

Аэродром Бельбек в Севстополе, АР Крым, в 2020 году (Фото:GoogleMaps / Схемы)

Утром во вторник, 7 марта, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек. Кремлевские марионетки в Крыму традиционно оправдывают произошедшее «учениями».

«В Севастополе тревожно… Говорят о взрыве в районе аэродрома Бельбек», — пишет Telegram-канал Крымский ветер.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что никакого взрыва не было, а «на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов».

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«В городе все спокойно. Хорошего всем дня», — написал он в Telegram.

Днем в субботу, 4 марта, во временно оккупированном Крыму вблизи Симферополя раздались взрывы.

Оккупанты заявляют, что в пгт Гвардейское якобы сбили беспилотник, обломки которого упали на территории садового общества и сдетонировали. На месте падения образовалась огромная воронка.

https://www.youtube.com/watch?v=BKIBQVURm8Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Севастополь Бельбек Взрыв Война России против Украины

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