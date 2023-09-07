Под Киевом мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Полиция подозревает самоубийство
По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00. (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)
В городе Вишневое Киевской области в четверг, 7 сентября, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00.
Жители Вишневого сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек. Полиция, которая прибыла на место происшествия, в одном из помещений обнаружила тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50.
«По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство», — сообщил Небытов.
Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал, добавил правоохранитель.
«Если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью», — написал Небытов.