Под Киевом мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Полиция подозревает самоубийство 7 сентября, 19:13 По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00. (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В городе Вишневое Киевской области в четверг, 7 сентября, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00.

Жители Вишневого сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек. Полиция, которая прибыла на место происшествия, в одном из помещений обнаружила тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50.

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«По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство», — сообщил Небытов.

Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал, добавил правоохранитель.

«Если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью», — написал Небытов.