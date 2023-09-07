Под Киевом мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Полиция подозревает самоубийство

7 сентября, 19:13
Поделиться:
По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00. (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00. (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В городе Вишневое Киевской области в четверг, 7 сентября, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По данным полиции, взрыв произошел приблизительно в 16:00.

Жители Вишневого сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек. Полиция, которая прибыла на место происшествия, в одном из помещений обнаружила тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50.

Видео дня

Читайте также:

Полиция Польши (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com) В Польше из аэропорта эвакуировали около 400 человек, у пассажира, который приехал из Украины, нашли гранату

«По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство», — сообщил Небытов.

Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал, добавил правоохранитель.

«Если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью», — написал Небытов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1699814067219632376?s=46
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киевская область Взрыв гранаты Гранаты Вишневое Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X