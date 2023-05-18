ГУР — о взрыве на железной дороге в Крыму: По этим путям россияне перевозят оружие. То, что они «устали», естественно 18 мая, 11:16 Возле оккупированного Бахчисарая с рельсов сошел поезд (Фото:Baza)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что по рельсам в оккупированном Крыму, где произошел взрыв в четверг утром, 18 мая, россияне перевозят и оружие.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Журналистка спросила представителя ГУР, действительно ли, как утверждают оккупанты, в вагонах перевозили зерно.

«По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи. Однако, в частности, оружие, боевые комплекты, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, убийства гражданских и защитников», — ответил Юсов.

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Он назвал «совершенно естественным» то, что «пути не выдержали, устали» и теперь определенное время не будут функционировать. Представитель ГУР подчеркнул: ответственно и безопасно инфраструктура в Крыму заработает только тогда, когда его деоккупирует Украина.

«Пока там российские террористы, покоя не будет», — добавил Юсов.

Утром 18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге. С рельсов сошел товарный поезд. По данным СМИ, речь идет о пяти вагонах с зерном. Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановили. Оккупанты говорят, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».

