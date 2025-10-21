В РФ взорвали железную дорогу Псков-Санкт-Петербург, которую использовали для военной логистики — источники NV
Атака на российскую железную дорогу (фото иллюстративное) (Фото: Крымский ветер / Telegram)
В ночь на вторник. 21 октября, на перегоне железнодорожного сообщения Псков — Санкт-Петербург в РФ произошел подрыв путей, используемых для военной логистики страны-агрессора.
Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в украинской разведке.
По данным собеседников издания, в результате взрыва также произошло частичное возгорание подвижного состава грузового поезда. На место происшествия выехали специальные службы, однако в районе инцидента наблюдались проблемы с мобильным интернетом.
Также известно, что взрыв привел к остановке движения и нарушению логистики войск РФ, что негативно повлияет на снабжение оккупационных сил.
7 октября сообщалось, что в Ленинградской области РФ на железнодорожном перегоне Строганово-Мшинская произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз.