В ночь на вторник. 21 октября, на перегоне железнодорожного сообщения Псков — Санкт-Петербург в РФ произошел подрыв путей, используемых для военной логистики страны-агрессора .

Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в украинской разведке.

Фото: Российские Telegram-каналы

По данным собеседников издания, в результате взрыва также произошло частичное возгорание подвижного состава грузового поезда. На место происшествия выехали специальные службы, однако в районе инцидента наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

Также известно, что взрыв привел к остановке движения и нарушению логистики войск РФ, что негативно повлияет на снабжение оккупационных сил.

Фото: Российские Telegram-каналы

7 октября сообщалось, что в Ленинградской области РФ на железнодорожном перегоне Строганово-Мшинская произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз.