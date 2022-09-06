Суд взял под стражу двух военных, причастных к взрыву на выставке оружия в Чернигове — ГБР 6 сентября, 17:59 3 сентября в Чернигове произошел взрыв на выставке оружия и боеприпасов (Фото:Офис генпрокурора)

Cуд взял под стражу на два месяца двух военнослужащих, которые, по данным следствия, причастны к ранению детей на выставке оружия в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

«По ходатайству следователей ДБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, Деснянский районный суд города избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога», — говорится в сообщении.

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Военнослужащему, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого, пишет ГБР.

Военным сообщили о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам по ч. 2 ст. 414 УК Украины. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

3 сентября в Чернигове произошел взрыв во время выставки оружия и боеприпасов. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате детонации гранатомета пострадали 15 человек: восемь детей и семь взрослых.

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