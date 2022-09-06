Один ребенок — в реанимации. В ГБР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на выставке боеприпасов в Чернигове 6 сентября, 13:55 3 сентября в Чернигове произошел взрыв на выставке оружия и боеприпасов (Фото:Офис генпрокурора)

Двое детей, которые в субботу, 3 сентября, пострадали во время взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, находятся на стационарном лечении.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

«Двое детей находятся на стационарном лечении. Один из мальчиков находится в очень тяжелом состоянии, он в реанимации. Шестерых детей врачи осмотрели и отпустили домой под наблюдение родителей», — сказала она.

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По ее словам, семеро взрослых обратились за медпомощью.

«Один находится на стационарном лечении, других тоже врачи отпустили, и они находятся под наблюдением семейного врача», — сказала Сапьян.



Советница по коммуникациям ГБР добавила, что двое подозреваемых военных идут на сотрудничество со следствием.

3 сентября в Чернигове произошел взрыв во время выставки оружия и боеприпасов. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате детонации гранатомета пострадали 15 человек: восемь детей и семь взрослых.



Задержан военный, который, по данным следствия, во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, а также его командир, приказавший привезти оружие на выставку для демонстрации.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины). Военным грозит до 10 лет лишения свободы.



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