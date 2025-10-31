Взрыв на Укрпочте в Киеве: полиция задержала мужчину, который отправил посылку с боеприпасом

В результате взрыва в сортировочном центре Укрпочты пострадали 5 человек, 30 октября 2025 года (Фото: Нацполиция)

В Тернополе задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву на сортировочном центре Укрпочты в Соломенском районе Киева 30 октября, сообщила Нацполиция в пятницу, 31 октября.

По данным правоохранителей, после взрыва в сортировочном отделении взрывотехники и кинологи обнаружили остатки снаряда, а также еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Реклама

Фото: Нацполиция

Оперативники установили отправителя посылки и задержали его по месту жительства в Тернополе. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов.

Фото: Нацполиция

По данным полиции, мужчина изготовил сувениры из боеприпасов с гравировкой и отправил их Укрпочтой.

Фото: Нацполиция

Следователи начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Жителю Тернополя грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

30 октября в помещении почтового оператора Укрпочта в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.

Государственная таможенная служба впоследствии сообщила, что посылка, которая взорвалась, должна была отправиться за границу.