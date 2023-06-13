ЦРУ предостерегало Украину от подрыва Северных потоков после предупреждения Нидерландов — СМИ 13 июня, 21:37 Взрыв на Северном потоке (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

ЦРУ в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах Северный поток после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана, сообщают западные СМИ.

В совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur и немецких изданий Zeit и ARD утверждается, что нидерландская военная разведка MIVD перехватила план диверсии (источник этого плана не указан), которой якобы должен был руководить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

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Диверсию должна была якобы осуществить «небольшая команда водолазов», которые бы заложили взрывчатку с парусника сразу после учений НАТО в Балтийском море 17 июня. Этот план на прошлой неделе без отдельных подробностей привело The Washington Post.

После этого MVID сообщила о полученных данных ЦРУ, и оно в свою очередь связалось с Украиной в июне 2022 года и якобы предупредило, чтобы она не воплощала диверсию в жизнь. Также нидерландская спецслужба предоставила информацию немецким коллегам.

Источники причастных к расследованию СМИ в разведывательных службах отмечают, что уверенности в том, кто стоит за диверсией на Северных потоках, до сих пор нет и «рассматриваются несколько версий», в том числе и причастность Украины.

Собеседник журналистов также говорит, что не ожидает публикации результатов расследования диверсии в ближайшее время.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах Северные потоки в сентябре 2022 года.

Накануне издание The Washington Post заявило, что администрация президента США Джо Байдена якобы знали о плане уничтожения Северных потоков при участии украинских военных.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.

Ранее СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».