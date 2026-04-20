На предприятии вблизи Ривне произошел взрыв: известно о девяти пострадавших

Вблизи Ривне в понедельник, 20 апреля, произошел взрыв. Известно о девяти пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ривненской области сообщила, что около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализовали.

Реклама

Тогда правоохранители заявляли о восьми пострадавших в результате инцидента.

Нацполиция говорит, что на месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.

Также решают вопрос правовой квалификации события.

Читайте также: Подозреваемых в совершении теракта в Броварах отправили под стражу

Обновлено в 19:11. Впоследствии начальник Ривненской ОГА Александр Коваль заявил, что, согласно предварительному заключению специалистов, на предприятии возле Ривне взорвался газовый баллон.

Это произошло во время сварочных работ.

Он уточнил, что в результате взрыва пострадали девять человек. Из них двое — в тяжелом состоянии.

Коваль говорит, что соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.