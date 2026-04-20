На предприятии вблизи Ривне произошел взрыв: известно о девяти пострадавших

20 апреля, 19:12
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Вблизи Ровно произошел взрыв (Фото: Полиция Ровенской области / Telegram)

Вблизи Ровно произошел взрыв (Фото: Полиция Ровенской области / Telegram)

Вблизи Ривне в понедельник, 20 апреля, произошел взрыв. Известно о девяти пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ривненской области сообщила, что около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализовали.

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Тогда правоохранители заявляли о восьми пострадавших в результате инцидента.

Нацполиция говорит, что на месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются.

Также решают вопрос правовой квалификации события.

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Обновлено в 19:11. Впоследствии начальник Ривненской ОГА Александр Коваль заявил, что, согласно предварительному заключению специалистов, на предприятии возле Ривне взорвался газовый баллон.

Это произошло во время сварочных работ.

Он уточнил, что в результате взрыва пострадали девять человек. Из них двое — в тяжелом состоянии.

Коваль говорит, что соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Ровно Ровенская область Взрыв

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