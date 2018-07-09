Взрыв на полигоне: военная прокуратура рассматривает версию двойного заряжания миномета

Военная прокуратура рассматривает одной из основных версий взрыва во время учений на полигоне в Ровенской области двойное заряжание миномета.

Об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос.

"Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания", - написал он в уточняющем комментарии у себя в Facebook.

По словам главного военного прокурора, характер и обстоятельства разрыва миномета также свидетельствуют в пользу этой версии.

Кроме того, он отметил, что в действиях независимого наблюдателя стрельб были "признаки служебной халатности".

"Расстояние между минометами - 8 метров, вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам. Подробные выводы даст соответствующая экспертиза", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 6 июля на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Основной версией инцидента является нарушения мер безопасности во время проведения учений.

После этого президент Петр Порошенко поручил приостановить использование на учениях минометы такого типа на период расследования.