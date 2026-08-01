Более 100 домов уже обследовали после взрыва в Хмельницком (Фото: Александр Симчишин/Facebook)

В Хмельницком продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва на территории полигона, произошедшего 31 июля. Спасатели продолжают обследовать прилегающую территорию и изымать опасные предметы для их последующего обезвреживания.

Об этом в субботу, 1 августа, сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

По его словам, с момента происшествия в городские органы власти поступило 235 обращений по поводу повреждений. Специалисты уже обследовали более 100 домов, однако заявки от жителей продолжают поступать.

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Фото: Александр Симчишин/Facebook

В результате взрыва повреждены не только частные дома, но и почти 30 многоквартирных домов. В частности, зафиксировано повреждение 27 окон в местах общего пользования и 18 квартир.

Городские власти обеспечивают жителей материалами для первоочередного ремонта. Пункт выдачи строительных материалов работает по адресу: ул. Петлюры, 52.

Фото: Александр Симчишин/Facebook

Симчишин отметил, что подразделения ГСЧС продолжают обследование территории вблизи полигона. Обнаруженные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы изымают для последующего обезвреживания.

Фото: Александр Симчишин/Facebook

В ходе работ пиротехники используют роботизированные комплексы, позволяющие дистанционно работать с опасными предметами и снижать риски для спасателей.

В то же время новой информации о пяти военнослужащих, судьба которых пока неизвестна, нет. Поисковая операция и следственные действия продолжаются.

31 июля в Хмельницком прогремели взрывы — несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Позже Силы специальных операций ВСУ сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло «чрезвычайное происшествие», в результате которого случился взрыв с последующей детонацией.

Офис генерального прокурора Украины и ГБР сообщили, что по факту детонации начато уголовное производство.