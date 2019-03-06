Взрыв на Оболони в Киеве: появилось видео происшествия Сегодня, 11:01 2940 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Видео было снято камерой наружного наблюдения Скриншот с видео Киев Оперативный

В Сети появилось видео с моментом взрыва возле припаркованного Audi, который произошел в Оболонском районе Киева 28 февраля.

Соответствующий ролик с камеры наружного наблюдения опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, как к автомобилю подходит неизвестный, после чего происходит взрыв.

При этом сам мужчина, находившийся в непосредственной близости, судя по всему, не пострадал.

Ранее сообщалось, что на проспекте Героев Сталинграда в Киеве неизвестный бросил в автомобиль осколочную гранату.

Как рассказали в полиции, его водитель отделался незначительными ранами.