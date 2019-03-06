Взрыв на Оболони в Киеве: появилось видео происшествия
Сегодня, 11:01
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В Сети появилось
видео с моментом взрыва возле припаркованного Audi, который произошел в
Оболонском районе Киева 28 февраля.
Соответствующий ролик с камеры наружного наблюдения опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
На обнародованных кадрах видно, как к автомобилю подходит неизвестный, после чего происходит взрыв.
При этом сам мужчина, находившийся в непосредственной близости, судя по всему, не пострадал.
Ранее сообщалось, что на проспекте Героев Сталинграда в Киеве неизвестный бросил в автомобиль осколочную гранату.
Как рассказали в полиции, его водитель отделался незначительными ранами.