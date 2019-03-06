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Взрыв на Оболони в Киеве: появилось видео происшествия

Сегодня, 11:01
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Скриншот с видео Киев Оперативный

Видео было снято камерой наружного наблюдения

В Сети появилось видео с моментом взрыва возле припаркованного Audi, который произошел в Оболонском районе Киева 28 февраля.

Соответствующий ролик с камеры наружного наблюдения опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, как к автомобилю подходит неизвестный, после чего происходит взрыв.

При этом сам мужчина, находившийся в непосредственной близости, судя по всему, не пострадал.

Ранее сообщалось, что на проспекте Героев Сталинграда в Киеве неизвестный бросил в автомобиль осколочную гранату.

Как рассказали в полиции, его водитель отделался незначительными ранами.

Теги:   Автомобиль Взрыв в Киеве Киев

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