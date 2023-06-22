Кроме Чонгара «бавовна» была и в Джанкое — заместитель постпреда президента Украины в АР Крым 22 июня, 11:25 Последствия взрыва в районе Чонгара (Фото:Владимир Сальдо / Telegram)

Последствия утренних взрывов на мосту, который соединяет Крым с материком, напомнили оккупантам об атаках ВСУ на Антоновский мост в Херсоне в прошлом году, враги паникуют.

Об этом в эфире Radio NV сказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

«Сегодняшние взрывы на Чонгарском мосту, как можно понять по фото и видео, напоминают оккупантам подобную ситуацию с Херсонским мостом, с чего началось освобождение правого берега. Это определенный ассоциативный ряд, который вызывает панику у российских военных», — отметил он.



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По словам Чистикова, взрывы раздавались не только в районе Чонгара, но и вблизи Джанкоя, оккупационные власти скрывают их последствия.

«Утром панические настроения возникли в Джанкое. Местные жители говорят о большом количестве взрывов в этом районе, что замалчивает оккупационная администрация. Большое количество жителей Крыма занимается перевозками. Сейчас родные начали переживать, они не могут дозвониться до водителей, и это вызывает негатив и недовольство людей действиями администрации», — сообщил заместитель постпреда.

Российские оккупанты заявили об ударе в ночь на четверг, 22 июня, по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Кремлевская марионетка Сергей Аксенов говорит, что пострадавших нет, сейчас «проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса».

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после взрывов временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.