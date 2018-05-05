Взрыв на Куреневке: полиция установила личность погибшего и назвала основную версию

При взрыве на улице Кирилловской в ​​Киеве погиб 36-летний местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В доме погибшего продолжаются следственные действия, добавили правоохранители. В квартире изъяли гранату Ф-1 и гранатомет.

Следователи квалифицируют событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Правоохранители проводят комплекс следственных действий для для установления всех обстоятельств происшествия.

Основная версия, которую рассматривает следствие, - неосторожное обращение с взрывным предметом.

Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, возле дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.

С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия правоохранители обнаружили удостоверение участника боевых действий.