Взрыв на Куреневке: на месте происшествия обнаружили удостоверение участника боевых действий

В Киеве на улице Кирилловской, где ночью в результате взрыва погиб человек, было обнаружено удостоверение участника боевых действий.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, сейчас по адресу проживания лица, которому принадлежит это удостоверение, проводится обыск, в ходе которого правоохранители уже изъяли гранату Ф-1 и гранатомет.

Блищик отметила, что инцидент в данный момент квалифицируется по ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также, по ее словам, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что ни до момента взрыва, ни после него к погибшему мужчине никто не подходил, поэтому основная версия следствия на данный момент – это неосторожное обращение с оружием и взрывоопасными предметами.

Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.

С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.